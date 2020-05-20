Американские СМИ ностальгируют о былом мировом лидерстве США, утерянном в пандемию

Издание National Interest критикует руководство США за позицию «угрюмого ребенка» по отношению к Пекину и нежелание возглавить спасение мира от коронавируса. Китай и Штаты обвиняют друг друга в начале пандемии, а президент Дональд Трамп называет COVID-19 «китайским вирусом». В МИД КНР уверяют: это армия США намеренно «забросила» инфекцию в Ухань.

Обмен дипломатическими «любезностями» продолжается с февраля. В ответ на резкие заявления Трампа власти Китая напоминают, что предупреждали весь мир об опасности, а сама Поднебесная тоже пострадала — от заболевания погибли 4 634 человека. Ну а в Штатах скоро президентские выборы: демократы и республиканцы нашли отличный повод для популизма и соревнуются, у кого антикитайская позиция радикальнее.

Очередной виток конфликта Пекина и Вашингтона, теперь уже на эпидемиологическую тему, а не экономическую, породил порочный круг, исключающий даже «оппортунистическое» сотрудничество с Китаем по важным вопросам, пишет американское издание National Interest. Даже в разгар холодной войны Соединенные Штаты и Советский Союз смогли совместно бороться против полиомиелита и оспы.

А сегодня США даже не участвует в саммитах ЕС, где страны обсуждают многомиллиардное финансирование разработок вакцины против коронавируса, сокрушаются авторы National Interest. Без участия Штатов, несколько «небольших держав» — Австрия, Дания, Греция, Израиль, Сингапур и Новая Зеландия — проводят еженедельные переговоры и делятся передовым опытом борьбы с COVID-19 с азиатскими партнерами, включая Японию, Индию, Южную Корею и Вьетнам.

А мировое лидерство Вашингтона осталось далеко позади. Былое «величие» погребено под осколками кризиса, вызванного пандемией. Теперь важные вопросы, такие как спасение мира от инфекции, решаются без «дядюшки Сэма».

«Вместо того, чтобы скулить и указывать пальцем, как угрюмый ребенок, Соединенные Штаты могли бы отличиться тем, что вернулись на дорогу лидерства и способствовали единству, солидарности и глобальному сотрудничеству стран. На практике эта стратегия означает, что США должны расширять свои отношения с Великобританией и Японией, строить отношения с Индией, удвоить силы НАТО, инвестировать в коллективную безопасность Азиатского региона», — вспоминают славные времена американского лидерства журналисты National Interest.

Мнение о потере Штатами главенствующей роли в мире разделяют и другие американцы. Ранее советник экс-президента США Джорджа Буша младшего Томас Грэм заявил, что важную роль в определении будущего миропорядка сыграет не Вашингтон, а Россия.