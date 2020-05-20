Глава ФЗНЦ Малькевич: "Новую газету" нужно наказать за фейки о пандемии

Либеральное издание "Новая газета" нужно наказать за распространяемые редакцией фейки о пандемии коронавируса в России, считает глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич.

Американское информагентство Bloomberg 19 мая внесло правку в размещенный на своем сайте материал о распространении коронавирусной инфекции в России после того, как российское посольство в США потребовало выпустить опровержение. В этой связи кажется весьма странным, что для российских СМИ, в частности, для "Новой газеты", видимо, требуется более существенная мотивация для опровержения недостоверных данных. К примеру, блокировка.

За фейки о количестве инфицированных в Чечне Роскомнадзор заблокировал одну из статей "Новой". Только угроза полной блокировки материала повлияла на решение редакции изменить информацию. Сейчас статья доступна в отредактированном виде, но при этом до сих пор переполнена информацией, которую нужно ставить под сомнение.

И даже после этого тональность "Новой" о ситуации с коронавирусной инфекцией в России совсем не изменилась. Только за последние несколько дней вышло несколько материалов, посвященных режиму самоизоляции. В одних статьях издание утверждает, что снятие ограничительных мер в регионах приведет к новым вспышкам COVID-19, в других — что самоизоляция только вредит.

В интервью Федеральному агентству новостей глава ФЗНЦ Александр Малькевич заявил, что Роскомнадзор обязан обратить внимание на то, что в законное решение о блокировке фейков не исполняется в должной мере. Общественный деятель заметил, что западные структуры постоянно блокируют российские СМИ в информационном поле. В этой связи Малькевич считает странным то, что российские структуры не блокируют откровенно прозападные издания, которым сходит с рук бесконтрольное тиражирование фейков.