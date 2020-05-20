Руководитель News Front считает, что Роскомнадзор должен остановить беспредел YouTube

Постоянную блокировку каналов на YouTube необходимо оставить, считает руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик. Его издание стало одним из СМИ вошедших в список изданий, неугодных видеохостингу.

Канал News Front удалили сегодня без объяснения причин. YouTube уничтожил все видеоролики и документальные фильмы. Канал существовал более пяти лет и имел большое количество подписчиков. Нарушений правил не было, как уверяет Кнырик, не было. У News Front на видео всегда было от 1 млн до 5 млн просмотров.

Также без комментариев удалены каналы ANNA-News и "Крым 24". Запад любыми способами пытается противостоять правде и не находит иного выхода, кроме как уничтожать контент, который им не понравился.

Кнырик призывает Роскомнадзор разобраться в деятельности YouTube и решить вопрос о целесообразности работы подобных сервисов в РФ, так как российским СМИ не дают работать на информационных площадках Facebook, YouTube и Google.