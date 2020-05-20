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17:19   20 Мая 2020
Общество

Юрист Соловьев: выход на акции во время пандемии несет повышенную опасность

Юрист Соловьев: выход на акции во время пандемии несет повышенную опасность

Наказание за призывы к массовым демонстрациям и участию в них на фоне пандемии коронавируса необходимо ужесточить, уверен заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Член научно-консультативного совета Следственного комитета России заявил, что любое массовое скопление людей в нынешней эпидемиологической ситуации несет в себе смертельную опасность.

"Думаю, эпидемию вполне можно назвать отягчающим обстоятельством для действий провокаторов, которые хотят в нынешних условиях вывести народ на улицы: ведь таким образом граждане не просто нарушают предписанные законом процедуры проведения митингов, но и могут стать источником заражения для очень многих невинных людей", — рассказал юрист в интервью Федеральному агентству новостей.

Собеседник ФАН призвал ужесточить закон о митингах в условиях пандемии коронавируса. Эксперт напомнил, одна незаконная акция может нивелировать большие усилия правительства России по борьбе с распространением COVID-19. 

В Москве и по стране в целом число выздоровевших от коронавируса за сутки впервые превысило количество новых случаев COVID-19. Это следует из данных оперативного штаба, опубликованных 20 мая. Суточный прирост пациентов с выявленным коронавирусом составил 2 699 человек, а число выздоровевших — 9 262 человек.

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Автор: Илья Романович
#митинги #пандемия #коронавирус

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