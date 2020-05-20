СМИ рассказали о главных темах пресс-конференции Зеленского

Большая пресс-конференция Зеленского состоялась 20 мая. Она была приурочена к годовщине инаугурации главы Украины.

Зеленский в ходе пресс-конференции затронул множество важнейших вопросов для страны. Он указал, что на Украине продолжается "большое строительство", несмотря на эпидемию COVID-19, добавив, что правительство ищет 3 миллиарда долларов, чтобы отремонтировать и построить все мосты в стране.Помимо того, скоро на Украине можно будет оформить ипотеку под 10%.

Глава Украины сообщил, что после отмены карантинных мер готовится очередной обмен пленными. Он указал, что готов к любому формату ведения диалога с Москвой, подчеркнув, что он нацелен на результат.

Одной из главных тем пресс-конференции стала аудиозапись возможного разговора между экс-президентом Украины Петром Порошенко и вице-президентом США Джо Байденом. Зеленский пообещал бывшим властям страны "приключений и приговоров", но не стал развивать эту тему, указав, что в этом должны разобраться правоохранители.

Отвечая на вопрос о "кумовстве" он подчеркнул, что не назначил ни одного кума или армейского друга на какие-либо должности. Он предложил журналисту, задавшему вопрос, место работу в офисе президента, но тот отказался. Помимо того, глава Незалежной назвал Ивана Баканова самым честным главой СБУ за всю историю страны.

Президент также указал, что не планирует распускать парламент, пока члены партии "Слуга народа" голосуют за важные для страны законопроекты.

Комментируя прогноз ЮНИСЕФ о том, что порядка 43% граждан Украины окажутся за чертой бедности, Зеленский указал, что они ошиблись.

В заключение Зеленский заявил, что "конец эпохи бедности" на Украине, который он обещал, не настал из-за мирового кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции.