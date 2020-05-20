Футуролог Кононов: России нужно научиться защищаться от фейков и теорий заговора

Россия должна научиться грамотно бороться с пагубным влиянием всевозможных теорий заговора и фейков, и для этого ей необходимо создать интеллектуальное ядро, которое будет генерировать ответы на подобные угрозы.

Такое мнение во время онлайн-эфира по теме «Теории заговора и борьба за правду», который провела в среду медиагруппа «Патриот», высказал член Ассоциации футурологов Александр Кононов.

По его словам, хорошо, что поднимаются вопросы о теориях заговора и их влиянии на общество, но при этом очень важно, чтобы люди реагировали на них правильно.

«Я уже многие десятилетия борюсь за создание национальной службы виртуальной и биологической безопасности. Благодаря ей подобного рода теории, информационные фейки и различная информация не зависали бы на уровне угроз. Их бы разбирали специалисты ради создания нового уровня оппонирования», — заявил Кононов.

От также отметил, что сейчас в нашей стране есть только первый уровень оппонирования – это различные каналы и радиостанции. Но, учитывая прошлый печальный опыт, мы уже знаем, что отсутствие национальной системы оппонирования различным разрушительным идеям может сказаться на стране самым пагубным образом. Нашу страну, напомнил футуролог, именно таким образом раскололи уже дважды.

«Для того, чтобы противостоять подобному в России нужно создать мощное интеллектуальное ядро, которое будет генерировать ответы на угрозы», — подчеркнул он.

Также футуролог напомнил, что время тотального карантина, который был введен по всему миру из-за пандемии коронавируса, истекает, и к этому времени уже должны быть подготовлены методы «гибкого карантина».

«Властям необходимо сделать все, чтобы эпидемия коронавирусная не превратилась в пандемию инфарктов, инсультов, самоубийств. Для этого важно ослаблять жесткие рамки и возвращаться к нормальной экономике и жизни», — отметил эксперт.

В заключение Александр Кононов добавил, что человечеству пришло время переходить к новым основам мировоззрения, базирующимся на идее единой цивилизации и осознанию каждой нацией своей ответственности за общую безопасность.