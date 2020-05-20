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17:10   20 Мая 2020
Политика

Путин поддержал выдвижение Минниханова на новый президентский срок в Татарстане

Путин поддержал выдвижение Минниханова на новый президентский срок в Татарстане

Выдвижение действующего главы Татарстана Рустама Минниханова на новый президентский срок поддержал президент России Владимир Путин.

Путин сообщил, что Татарстан является лидером среди всех субъектов РФ. Одной из главных причин тому стала работа Минниханова в должности главы республики. Об этом информирует ТАСС.

"Поэтому я, безусловно, поддержу ваше выдвижение в качестве кандидата на должность руководителя республики на следующий срок", — резюмировал глава России.

Ранее глава РФ сообщил, что во время встречи с Миннихановым 20 мая планирует обсудить с ним различные вопросы, в том числе и меры, принимаемые для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости.

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Автор: Юлия Яковлева
#путин #татарстан #минниханов

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