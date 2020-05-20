Усиление флота станет ответом РФ на военные вызовы

Такое мнение военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец высказал в беседе с ФБК «Экономика сегодня», комментируя недавнее заявление командующего Тихоокеанским флотом адмирала Сергея Авакянца, о скором поступлении сразу трех кораблей-носителей ракетного комплекса «Калибр».

«Появление трех кораблей, оснащенных ракетами «Калибр», является очень серьезным усилением боевой мощи Тихоокеанского флота, но и своего рода посланием недругам Российской Федерации, которые часто заявляют о себе на дальневосточных территориях, — заявил эксперт. — Ракеты, которые должны пополнить несколько кораблей, становятся во время действия недостижимыми для противовоздушной обороны противника».

По его словам, есть определенные сил, которые не скрывают, что намерены претендовать на некоторые российские острова на Дальнем Востоке, поэтому наша страна должна иметь там на морских рубежах высокотехнологичного, современного, мощного часового.

«Поэтому я считаю правильным и необходимым усиление не только Тихоокеанского флота, но и Северной, Черноморской и Каспийской флотилии», — подчеркнул Баранец.

Также военный обозреватель напомнил, что наш Военно-морской флот в настоящее время перевооружается, а событий, подобных нынешним, когда новые военные корабли поступают целыми партиями с маленьким перерывом во времени, не было более 15 лет.

«Это свидетельствует о том, что наш оборонно-промышленный комплекс работает на полную мощность, а руководящие власти думают о том, каким оружием страна должна защищать свои национальные территории», — подчеркнул эксперт.

В заключение Виктор Баранец также отметил, что Россия не участвует в гонке вооружений, а отвечает на вызовы, поступающие одновременно с разных направлений.

Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу в 2019 году дал поручение увеличить число боевых кораблей, оснащенных новейшими гиперзвуковыми ракетами «Циркон» и крылатыми «Калибр».