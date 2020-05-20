Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Усиление флота станет ответом РФ на военные вызовы

Усиление флота станет ответом РФ на военные вызовы

 Россияне хотят покинуть Омск, но коронавирус ни при чем

Россияне хотят покинуть Омск, но коронавирус ни при чем
Путин поддержал выдвижение Минниханова на новый президентский срок в Татарстане

Путин поддержал выдвижение Минниханова на новый президентский срок в Татарстане

 Политолог Бредихин уверен, что Асад создал в Сирии все условия для возвращения беженцев

Политолог Бредихин уверен, что Асад создал в Сирии все условия для возвращения беженцев
Конкурент для Су-35: США серьезно усилят F/A-18

Конкурент для Су-35: США серьезно усилят F/A-18

 Польша не справилась с российскими Т-72 и просит помощи у США

Польша не справилась с российскими Т-72 и просит помощи у США
Усиление флота станет ответом РФ на военные вызовы

Усиление флота станет ответом РФ на военные вызовы

 Россияне хотят покинуть Омск, но коронавирус ни при чем

Россияне хотят покинуть Омск, но коронавирус ни при чем
Путин поддержал выдвижение Минниханова на новый президентский срок в Татарстане

Путин поддержал выдвижение Минниханова на новый президентский срок в Татарстане

 Политолог Бредихин уверен, что Асад создал в Сирии все условия для возвращения беженцев

Политолог Бредихин уверен, что Асад создал в Сирии все условия для возвращения беженцев
Конкурент для Су-35: США серьезно усилят F/A-18

Конкурент для Су-35: США серьезно усилят F/A-18

 Польша не справилась с российскими Т-72 и просит помощи у США

Польша не справилась с российскими Т-72 и просит помощи у США
17:01   20 Мая 2020
Политика

Политолог Бредихин уверен, что Асад создал в Сирии все условия для возвращения беженцев

Политолог Бредихин уверен, что Асад создал в Сирии все условия для возвращения беженцев

Твердая воля и решимость президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада восстановить экономику страны создают все условия для возвращения беженцев домой. За минувшие сутки из Ливана в Сирию вернулись 50 человек.

Возвращение сирийских беженцев из разных стран началось еще в 2018 году. Министерство обороны РФ сообщает, что с 18 июля 2018 года в Сирию вернулись 579 597 человек. Это стало возможным благодаря мерам, которые предпринимает правительство Башара Асада по восстановлению разрушенных населенных пунктов и возрождению экономической жизни в освобожденных от террористов районах страны, о чем сказал политолог, главный редактор журнала "Архонт" Антон Бредихин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Бредихин считает, что Башар Асад создает все условия для того, чтобы сирийцы, бежавшие от войны в другие страны вернулись домой. Политолог отметил факт ежедневного возвращения беженцев, что, по его мнению, является верным признаком улучшения социально-экономической ситуации в Сирийской Арабской Республики.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#башар асад

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...