Твердая воля и решимость президента Сирийской Арабской Республики Башара Асада восстановить экономику страны создают все условия для возвращения беженцев домой. За минувшие сутки из Ливана в Сирию вернулись 50 человек.

Возвращение сирийских беженцев из разных стран началось еще в 2018 году. Министерство обороны РФ сообщает, что с 18 июля 2018 года в Сирию вернулись 579 597 человек. Это стало возможным благодаря мерам, которые предпринимает правительство Башара Асада по восстановлению разрушенных населенных пунктов и возрождению экономической жизни в освобожденных от террористов районах страны, о чем сказал политолог, главный редактор журнала "Архонт" Антон Бредихин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Бредихин считает, что Башар Асад создает все условия для того, чтобы сирийцы, бежавшие от войны в другие страны вернулись домой. Политолог отметил факт ежедневного возвращения беженцев, что, по его мнению, является верным признаком улучшения социально-экономической ситуации в Сирийской Арабской Республики.