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16:56   20 Мая 2020
Общество

Статьи Рашкина из КПРФ о COVID-19 проверит Следственный комитет

Статьи Рашкина из КПРФ о COVID-19 проверит Следственный комитет

Материалом члена КПРФ Валерия Рашкина о "волнах самоубийств" врачей на фоне пандемии COVID-19 заинтересовались в Следственном комитете РФ.

Проверку опубликованной на сайте "Эха Москвы" статьи под авторством коммуниста проведут по просьбе Федерального агентства новостей.

"Организуйте проверку изложенных в обращении доводов, детально разберитесь в их сути, примите предусмотренные законом меры по защите нарушенных прав", — поручил заместитель руководителя первого контрольно-следственного отдела ГСУ СК России по Москве Евгений Панков.

Статья Рашкина подпадает под уголовную статью "Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан", уверены журналисты ФАН. Коммунист раскритиковал меры, которые приняло правительство России для борьбы с коронавирусной инфекцией нового типа. Член КПРФ привел в пример три фейка, а именно "душераздирающие кадры" с похорон пациентов с выявленным COVID-19, "липовые справки с диагнозом коронавирус" и "волны самоубийств" среди медицинского персонала, борющегося с коронавирусом.

Ранее коммунисты под руководством Рашкина провели незаконный митинг в Москве, нарушив при этом запрет столичных властей на проведение массовых мероприятий в период пандемии COVID-19. Участники несанкционированной акции игнорировали просьбы полиции разойтись. Многих активистов задержали, однако сам Рашкин воспользовался своей депутатской неприкосновенностью.

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Автор: Илья Романович
#кпрф #ск рф #рашкин

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