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16:51   20 Мая 2020
Политика

Правительство Сирии назвало подделкой документы об аресте двоюродного брата президента

Правительство Сирии назвало подделкой документы об аресте двоюродного брата президента

Опубликованные документы в связи с заявлениями ряда СМИ об аресте, якобы наложенном на счета бизнесмена и двоюродного брата президента САР Рами Махлюфа, это подделки, сообщили в Министерстве юстиции Сирии.

Согласно сообщению ведомства в социальной сети Facebook, ряд аккаунтов соцсети, основываясь на иностранных корыстных источниках, обнародовал поддельный приказ Минюста Сирии об аресте движимого и недвижимого имущества Махлюфа. Министерство опровергло информацию о том, что издавало какой-либо указ, сообщает РИА Новости.

Не так давно госдепартамент связи сообщил компании сотовой связи Syriatel, которой управляет Махлюф, что необходимо выплатить почти 234 млрд сирийских фунтов до 5 мая. На что Махлюф обратился к Асаду с просьбой освобождения компании от выплат налогов, а также обвинил специальные службы страны в неправомерных действиях по отношению к работникам и руководителям организации.

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Автор: Илья Романович
#сирия

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