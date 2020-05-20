Россияне хотят покинуть Омск, но коронавирус ни при чем

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service прогнозирует внутреннюю миграцию в России из-за коронавируса. По оценкам аналитиков, одним из самых неблагополучных регионов стала Омская область.

Агентство сообщает, что трудоспособное население будет покидать регионы с низкими доходами и слабой инфраструктурой. В следующие два года люди будут перебираться туда, где ситуация с зарплатами и общим экономическим развитием обстоит лучше.

Депутат Госдумы от Омской области Виктор Перминов подтвердил наличие проблемы в регионе. Однако, по его мнению, эпидемия коронавируса не сыграла здесь никакой роли.

«Коронавирус тут ни при чем. Люди действительно уезжают, основная причина — низкие заработные платы. Чтобы ее поднять, необходимо развивать экономику. А это, все-таки, не один и не два года. В этом плане нужно больше усилий прилагать и больше мер принимать», — объяснил Перминов.

По его словам, сейчас Омская область развивается и становится «краше». Для людей обустраивают парки и скверы в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», а в регионе строятся новые объекты инфраструктуры.

По состоянию на 20 мая 2020 года, в Омской области зарегистрировано 717 случаев заражения коронавирусом. Режим самоизоляции продлили до 24 мая.

В список неблагополучных регионов, по версии Moody's, которые в ближайшее время ждет отток населения, входят также Чувашия, Башкирия, Нижегородская и Самарская области.