КПРФ-2020. Раздробленность и битвы с коронавирусом

Несколько недель назад политолог Евгений Минченко сказал «Политике Сегодня», что КПРФ в период самоизоляции — второй бенефициар после партии власти. Недавно вышедшие результаты Всероссийского опроса от Фонда общественного мнения показывают, что за последние три месяца сторонников у коммунистов, действительно, стало на шесть процентов больше. В то же время в СМИ обсуждают странное поведение московского «красного» депутата Валерия Рашкина, антисанитарные массовые мероприятия членов КПРФ и возможную замену Геннадия Зюганова.

Коммунисты отнекиваются от предположений о расколе внутри партии. Называют их «заказухой» и стремлением посеять неуверенность среди поклонников. Однако некоторую разобщенность в партии не заметить трудно. Например, Зюганов поддерживает меры, принятые правительством по борьбе с коронавирусной инфекцией, и даже находит их «недостаточными». А вот московское отделение, напротив, обвиняет мэра Москвы Сергея Собянина в «незаконном» режиме обязательной самоизоляции.

Не был согласован с лидером КПРФ и объявленный Рашкиным московский майский протест — в эфире радиостанции «НСН» Зюганова попросили прокомментировать незаконный митинг в центре столицы, а тот был не в курсе очередной акции, организованной за его спиной, и пообещал «разобраться с ситуацией».

«Дело в том, что у нас субъекты РФ проводят митинги самостоятельно, — поясняет произошедшее член президиума партии Николай Арефьев. — У нас никому не запрещено. Если Рашкин хочет провести в Москве, да ради Бога».

Однако действия московских коммунистов слишком часто противоречат позиции председателя партии. Так было и в День Победы, когда Зюганов записывал видеопоздравления, самоизолировавшись в кабинете, а Instagram Рашкина пестрил фотографиями с уличного митинга. Лозунги депутата были весьма неоднозначными: например, «Подняли над Рейхстагом, поднимем и над Кремлем».

Удивителен и сам факт массового мероприятия, устроенного КПРФ, ведь мэр Москвы в этот день попросил всех горожан даже не выходить на улицу, чтобы посмотреть праздничный салют. За две с половиной недели до этого коммунисты уже отличились нарушением режима, решив во что бы то ни стало возложить цветы к мавзолею Ленина. При этом участники мероприятия не соблюдали социальную дистанцию и пренебрегли средствами индивидуальной защиты. После чего из их стана пришли неутешительные новости: по меньшей мере два депутата Госдумы от КПРФ заразились коронавирусом — Леонид Калашников и Дмитрий Новиков. Правда, по поводу ношения масок в партии мнение до сих пор не изменилось

«Я смотрел круглый стол у президента, там выступал академик. Он сказал, что по улице ходите без масок, дышите свежим воздухом, — говорит депутат Госдумы от КПРФ Арефьев. — Поэтому коронавирус не передаётся по воздуху, по земле, по воде, он передается только путем дыхания друг на друга».

Посреди бушующей в городе эпидемии Валерий Рашкин тем не менее не прекращает попыток провести и пленум МГК КПРФ. Событие запланировано на 13 июня. Ранее он пробовал согласовать проведение пленума в середине-конце мая, однако большинство членов МГК во время телефонного обзвона заявили о своей неготовности присутствовать на этом мероприятии. Пытается ли инициативный член КПРФ своей активностью перетянуть на себя внимание, в СМИ только гадают. Политолог Дмитрий Гавра считает, что Зюганов контролирует партию достаточно жестко.

«Если представить себе, что Зюганов из игры выводится, то тогда общая энергетика КПРФ на переходный период перемещения власти к другому лицу сильно уменьшается», — предполагает эксперт.

О расколе в рядах партии говорит и коллега Дмитрия Гавры, политолог Алексей Чеснаков. По его словам, популисты, которых представляет Валерий Рашкин, хотят объединиться с оппозиционным блогером Алексеем Навальным, а действующий глава КПРФ Геннадий Зюганов выступает против связи с либералами.

Правда, самой команде Навального сотрудничество с московскими коммунистами выгодно лишь временно, для усиления собственных позиций и возможности влиять на реальную политическую ситуацию через ресурсы КПРФ.

«Связь Рашкина с Навальным, с одной стороны, преувеличена сильно, а во-вторых, она ситуативна. Я не вижу оснований полагать, что в итоге Рашкин и Навальный смогут когда-либо пойти одной колонной», — признаётся политолог Дмитрий Гавра.

Кроме того, по мнению специалиста, «Рашкин уже вполне себе самостоятельная планета, и ему не всегда нравится вращаться вокруг солнца как спутник Зюганова». Пока болезненного столкновения амбиций депутата с партийной системой не произошло, рейтинги КПРФ всё-таки растут. Очевиден и общий спрос на социально-ориентированные, читай левые, идеи, в том числе у молодёжи на фоне коронакризиса, волны увольнений и роста безработицы. Однако, по мнению экспертов, партия к обработке нового потока потенциальных избирателей оказалась не готова.

«С моей точки зрения, справляются они с этим делом, скажу как профессор университета, на троечку, — оценивает работу КПРФ Дмитрий Гавра. — Если говорить рыночным языком, предложение не соответствует спросу».

Эксперт замечает, что интерес у россиян есть к цифровому коммунизму, а представители партии застряли в терминологии и проблемах прошлого века. «Заводы рабочим, земля крестьянам» — не те лозунги, которые могут сработать на потенциальный электорат из твиттера и тиктока.

Зато в условиях повышенного внимания общественности к теме насилия актуальными выглядят новости об избиении депутатом городской думы Уссурийска от КПРФ Александром Шестуном сотрудницы думского аппарата. Пока в региональном отделении КПРФ инцидент называют провокацией, «Единая Россия» исключает из своих рядов даже за оскорбления из уст депутатов, не говоря уже о физических побоях.