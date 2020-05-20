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16:42   20 Мая 2020
Экономика

Белогорьев: "Газпрому" придется пересмотреть контракты с Турцией

Белогорьев: "Газпрому" придется пересмотреть контракты с Турцией

"Газпрому" придется пересмотреть действующие договоренности с Турцией по поставкам газа, сделав из более современными и гибкими, считает заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.

По его словам, заявления Турции о том, что ей не нужен российский газ, преувеличены, так как в сегодняшней ситуации Анкара диверсифицирует поставки.  

Согласно данным Федеральной таможенной службы России, по итогам перта поставки газа в Турцию сократились в семь раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – с 1,418 млрд до 0,210 млрд кубометров, а по сравнению с 2019 годом – в 14 раз.

Однако сокращение Турцией покупки российского газа явление не новое, тенденция продолжается уже третий год. Это, как отметил Белогорьев, объясняется ценовым неравенством. При этом стороны предпочитают не раскрывать данные своих коммерческих контрактов. Значит, эта цена выше, чем спотовые контракты на европейских биржах на поставки сжиженного природного газа (СПГ), передает ФБА "Экономика сегодня".

Турецкий газовый рынок важен для России, но за него придется побороться, считает эксперт. После того, как цены на нефть упали, значительно снизились и котировки российского газа для Анкары. Иными словами, российский газ стал экономически привлекательнее, поэтому не исключено, что уже к осени доля газа из РФ в общей "корзине" поставок Турции вырастет, но не принципиально.

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Автор: Василий Пименов
#россия #турция #газ #поставки

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