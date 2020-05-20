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16:36   20 Мая 2020
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СК организовал проверку сообщений СМИ о несогласии медиков с размером выплат в Югре

СК организовал проверку сообщений СМИ о несогласии медиков с размером выплат в Югре

СКР по ХМАО организовал процессуальную проверку информации, опубликованной в местных СМИ, о несогласии медработников с размером допвыплат в период пандемии COVID-19.

Согласно информации изданий, 164 медицинских работника обратились с претензией в региональный минздрав по поводу начислений компенсационных выплат за работу с пациентами с подтвержденным коронавирусом. 

Следователи выясняют основания поступивших жалоб, а также проверяют полноту и своевременность произведенных доплат. Вместе с этим рассматриваются и другие возможные обстоятельства. По окончании проверки будет принято процессуальное решение, сообщается на сайте СКР по ХМАО — Югре.

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Автор: Ирина Большунова
#ск #югра #медики

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