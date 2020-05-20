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16:35   20 Мая 2020
Экономика

Собянин утвердил стипендию для проходящих переобучение москвичек с маленькими детьми

Собянин утвердил стипендию для проходящих переобучение москвичек с маленькими детьми

Стипендию в Москве в размере 12 130 рублей смогут получить проходящие бесплатное переобучение женщины с маленькими детьми. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

В сообщении речь ведется о программе обучения женщин в период отпуска по уходу за ребенком, которая действует с 2013 года. Инициативой воспользовались около десяти тысяч участниц за весь период с момента ее запуска. Об этом информирует РИА Новости.

Ранее глава столицы заявил, что количество новых случаев COVID-19 в Москве до уровня месячной давности.

"Количество поступающих в наши больницы вышло на уровень месячной давности. Эти цифры, которые мы имеем на 20 мая, примерно такие же были на 20 апреля", — резюмировал он.

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Автор: Ирина Большунова
#россия #собянин #стипендии

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