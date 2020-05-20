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16:26   20 Мая 2020
Политика

Главы МИД России и Австралии обсудили борьбу с COVID-19 и расследование крушения МН17

Главы МИД России и Австралии обсудили борьбу с COVID-19 и расследование крушения МН17

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с австралийским коллегой Мариз Пэйн, в ходе которого обсуждались борьба с пандемией коронавируса и расследование авиакатастрофы МН17.  

Лавров в ходе обсуждения крушения малазийского Boeing отметил, что Россия распространяет в ООН развернутый документ, в котором представлены факты, показывающие серьезные проблемы в работе Совместной следственной группы (ССГ), созданной Нидерландами. По словам министра, деятельность ССГ не отвечает высоким требованиям, которые содержатся в резолюции Совета Безопасности ООН под номером 2166.

Представитель МИД РФ подтвердил готовность российских экспертов к проведению консультаций с коллегами из Австралии и Нидерландов для прояснения конкретных ответов на вопросы, которые были поставлены в ходе сотрудничества со следственной группой, сообщает RT со ссылкой на сообщение российского внешнеполитического ведомства.

В МИД также добавили, что министры обсудили ситуацию с коронавирусом и торговые отношения России и Австралии.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #лавров #австралия #мид рф #пэйн #мн-17

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