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16:21   20 Мая 2020
Экономика

РБК прокомментирует иск "Роснефти" после получения документов

РБК прокомментирует иск "Роснефти" после получения документов

"Роснефть" подает иск в адрес издания РБК в связи с публикацией, посвященной бывшим проектам предприятия в Венесуэле, сообщили представители российской нефтяной компании на ее официальном сайте.

Искаженная информация о сути сделки по продаже бизнеса в Венесуэле, содержащаяся в статье РБК, стала причиной введения в заблуждение не только представителей общественности, но и регуляторов и участников рынка, считают в "Роснефти".

Редакция РБК намеренно создала двоякое интерпретирование факта полного выхода "Роснефти" из венесуэльского бизнеса, что стало поводом для дезинформационного потока в различных российских СМИ, заявили в нефтяной компании.

Отстаивать свою деловую репутацию "Роснефть" намерена в суде. РБК готов дать комментарии по поводу иска российской компании после ознакомления с документацией, сообщает ТАСС.

 

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Автор: Василий Пименов
#иск #рбк

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