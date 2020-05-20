РБК прокомментирует иск "Роснефти" после получения документов

"Роснефть" подает иск в адрес издания РБК в связи с публикацией, посвященной бывшим проектам предприятия в Венесуэле, сообщили представители российской нефтяной компании на ее официальном сайте.

Искаженная информация о сути сделки по продаже бизнеса в Венесуэле, содержащаяся в статье РБК, стала причиной введения в заблуждение не только представителей общественности, но и регуляторов и участников рынка, считают в "Роснефти".

Редакция РБК намеренно создала двоякое интерпретирование факта полного выхода "Роснефти" из венесуэльского бизнеса, что стало поводом для дезинформационного потока в различных российских СМИ, заявили в нефтяной компании.

Отстаивать свою деловую репутацию "Роснефть" намерена в суде. РБК готов дать комментарии по поводу иска российской компании после ознакомления с документацией, сообщает ТАСС.