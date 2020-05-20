Самонкин уверен, что Асаду удастся реализовать потенциал Сирии в сфере туризма

Освобожденные от террористов регионы Сирии готовят к приему туристов. По словам политолога Юрия Самонкина, законный президент САР Башар Асад сумеет в короткие сроки снова превратить ближневосточное государство в популярную для туристов страну.

Правительственная комиссия по туризму в Сирии распорядилась начать восстановление туристических мест и маршрутов на освобожденных от боевиков территориях. Также принято решение облегчить налоговое бремя для секторов туризма, пострадавших во время кризиса. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Сирия имеет множество достопримечательностей, интересных для туристов. Шесть из них входят в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. На территории ближневосточного государства расположены архитектурные и исторические памятники различных цивилизаций, которые привлекали в страну туристов и паломников со всего мира.

Политолог, президент Евразийского института молодежных инициатив Юрий Самонкин отметил, что Сирия - уникальная в культурном плане страна, что обеспечит возобновление туристического потока. После пандемии коронавируса большинство стран вновь откроют границы, не будет исключением и САР.

"Это уникальная восточная страна, которая больше всех пострадала от военных действий, но в то же время является уникальным центром исламской цивилизации", — подчеркнул эксперт.

Президенту Сирии Башару Асаду удастся восстановить приток туристов в страну. Туристическая сфера будет зависеть от благополучия государства и экономической стабильности.