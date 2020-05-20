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17:44   20 Мая 2020
Россия

Эксперт по кибербезопасности рассказал, как не стать жертвой COVID-мошенников

Эксперт по кибербезопасности рассказал, как не стать жертвой COVID-мошенников

Мошенники используют тесты на COVID-19, чтобы заполучить деньги россиян. Желающим купить тесты на сайте объявлений присылают ссылку якобы для оплаты товара, но при переходе жертва попадает на поддельный сайт и платит злоумышленнику.

Аналогичную схему используют «продавцы» масок. Мошенники создают сайты с указанием ИНН и ОГРН реально существующих компаний, но клиент об этом не знает, поэтому переводит деньги на чужие электронные кошельки. Результат — потерянные деньги, время, товар.

Защититься от мошенников можно, если посещать только официальные интернет-ресурсы, сообщил эксперт движения «Сильная Россия» по кибербезопасности Алексей Курочкин в комментарии «Политике Сегодня». По его словам, порекомендовать можно одно — пользоваться только государственными официальными сайтами: «Госуслуги», «мос.ру», «стопкоронавирус.рф».

«Никаких дополнительных интернет-ресурсов правительство не создает. Поэтому следует производить вход только через главную страницу этих сайтов и ни коем случае не переходить по каким-то ссылкам из форумов, сообщений, рекламных модулей», — подчеркнул Курочкин.

Домен сайта — уникальное имя, по которому можно зайти на интернет-ресурс. Поддомен прописывается перед официальным доменом сайта. Например, у госуслуг может выглядеть так — «коронавирус.госуслуги.ру» (coronavirus.gosuslugi.ru). Но ни в коем случае не так — «госулуги.коронавирус.ру» (gosuslugi.coronavirus.ru), потому что в данном адресе «коронавирус» — отдельно зарегистрированный домен, под которым скрываются мошенники.

Защититься от мошенников можно, если пользоваться официальными сайтами

В период самоизоляции финансовые мошенники привлекают жертв копиями популярных инициатив известных брендов или компаний. Они используют хештеги #сидидома, #домалучше, чтобы продвинуть «акции», за участие в которых «платят» три тысячи рублей. Желающим получить легкие деньги нужно одно — сообщить данные карты и одноразовый СМС-пароль. Никогда так не делайте.

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Автор: Андрей Рыдаль
#россия #общество #мошенники #covid-19

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