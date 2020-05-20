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15:49   20 Мая 2020
Политика

Moody's предположило ускорение миграции россиян в наиболее развитые экономические центры

Moody's предположило ускорение миграции россиян в наиболее развитые экономические центры

Многие россияне в течение ближайших лет могут предпочесть переезд в наиболее экономически развитые регионы страны. Об этом сообщило международное рейтинговое агентство Moody's.

Агентство обращает внимание, что пандемия коронавируса оказала влияние на предпочтения граждан РФ в части выбора области проживания, так как COVID-19 повлек за собой экономический спад в стране. 

Moody's предположило, что большая часть трудоспособного населения может предпочесть 13 регионов с наивысшим рейтингом популярности в качестве нового места проживания, так как в них экономика будет восстанавливаться более быстрыми темпами, поясняет ТАСС. Это может привести к снижению налоговых поступлений от малого бизнеса в некоторых регионах.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #миграция #коронавирус #COVID-19

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