Корреспондент издания "Север. Реалии" (признанное иноагентом СМИ холдинга "Радио Свобода") Татьяна Вольтская опубликовала фейки об "ужасах" в реанимациях. По ее словам выходило, что врачи Петербурга практикуют "вынужденную эвтаназию" больных.

Она привела свое заявление, основанное на словах анонимного собеседника, обвинив врачей в убийстве пациентов, которые подключены к ИВЛ. Статья привлекла внимание СК РФ, которое заподозрило в этом фейк, но за журналистку вступилась "Новая газета". В издании заметили, что можно публиковать непроверенную информацию, если это привлечет внимание к "проблемам". Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Подобное поведение можно было бы списать на корпоративную солидарность, ведь журналисты оппозиции любят защищать друг друга. Однако в Telegram-канале "Алло, редакция?" заметили, что член Союза журналистов Петербурга и Ленобласти Ирина Тумакова, которая не сочла этот фейк серьезным, имеет связи с Михаилом Ходорковским. Фейком в итоге никто не занялся, но это и не удивительно. Все это в духе следования интересам Ходорковского.

Беглый бизнесмен готов платить за создание вбросов о коронавирусе, чем пользуются журналисты "Новой", которые поддерживают любые идеи по этой теме.