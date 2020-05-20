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15:26   20 Мая 2020
Политика

Ходорковский мог заплатить "Новой газете" за дискредитацию российской медицины

Ходорковский мог заплатить "Новой газете" за дискредитацию российской медицины

Корреспондент издания "Север. Реалии" (признанное иноагентом СМИ холдинга "Радио Свобода") Татьяна Вольтская опубликовала фейки об "ужасах" в реанимациях. По ее словам выходило, что врачи Петербурга практикуют "вынужденную эвтаназию" больных.

Она привела свое заявление, основанное на словах анонимного собеседника, обвинив врачей в убийстве пациентов, которые подключены к ИВЛ. Статья привлекла внимание СК РФ, которое заподозрило в этом фейк, но за журналистку вступилась "Новая газета". В издании заметили, что можно публиковать непроверенную информацию, если это привлечет внимание к "проблемам". Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Подобное поведение можно было бы списать на корпоративную солидарность, ведь журналисты оппозиции любят защищать друг друга. Однако в Telegram-канале "Алло, редакция?" заметили, что член Союза журналистов Петербурга и Ленобласти Ирина Тумакова, которая не сочла этот фейк серьезным, имеет связи с Михаилом Ходорковским. Фейком в итоге никто не занялся, но это и не удивительно. Все это в духе следования интересам Ходорковского.

Беглый бизнесмен готов платить за создание вбросов о коронавирусе, чем пользуются журналисты "Новой", которые поддерживают любые идеи по этой теме.

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Автор: Юлия Яковлева

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