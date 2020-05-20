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15:15   20 Мая 2020
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Суд отклонил иск Гудкова к Роскомнадзору

Суд отклонил иск Гудкова к Роскомнадзору

Останкинский суд Москвы отказал Гудкову в рассмотрении второго иска к Роскомнадзору.

Останкинский суд отклонил второй иск к Роскомнадзору, который отказался зарегистрировать "Газету Гудкова" как средство массовой информации. Сообщение об отказе опубликовано на официальном сайте суда.

Напомним, в феврале текущего года Московский городской суд признал, что отказ РКН в регистрации "Газеты Гудкова" был законным, ввиду отсутствия ряда документов. Впрочем, необходимые справки, в том числе об отсутствии у Гудкова гражданства другой страны, "оппозиционер" так и не предоставил. 

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Автор: Борис Нестеров
#суд #отказ #гудков

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