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15:05   20 Мая 2020
Политика

Палестина попросила Путина посодействовать в разрешении палестино-израильского конфликта

Палестина попросила Путина посодействовать в разрешении палестино-израильского конфликта

Президент Палестины Махмуд Аббас направил президенту России Владимиру Путину послание, в котором попросил организовать в Москве конференцию по урегулированию палестино-израильского конфликта, заявил посол Палестины в РФ Абдель Нофаль.

Конференция в Москве должна поспособствовать созданию новых механизмов для проведения переговоров между палестинцами и израильтянами, подчеркнул Нофаль в интервью ТАСС. По его словам, мирное урегулирование конфликта возможно лишь при участии третей, нейтральной стороны.

"Необходимо положить конец конфронтации на основе двухгосударственного решения", — заявил Нофаль.

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #политика #палестина #израиль

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