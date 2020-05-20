Палестина попросила Путина посодействовать в разрешении палестино-израильского конфликта

Президент Палестины Махмуд Аббас направил президенту России Владимиру Путину послание, в котором попросил организовать в Москве конференцию по урегулированию палестино-израильского конфликта, заявил посол Палестины в РФ Абдель Нофаль.

Конференция в Москве должна поспособствовать созданию новых механизмов для проведения переговоров между палестинцами и израильтянами, подчеркнул Нофаль в интервью ТАСС. По его словам, мирное урегулирование конфликта возможно лишь при участии третей, нейтральной стороны.