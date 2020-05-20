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14:56   20 Мая 2020
Общество

Минсельхоз РФ сообщил об отсутствии проблем с поставками продовольствия в регионах

Минсельхоз РФ сообщил об отсутствии проблем с поставками продовольствия в регионах

Перебоев с поставками продовольствия в регионы Российской Федерации не наблюдается, заявил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев.

Согласно сообщению главы Министерства сельского хозяйства РФ, ни в одном субъекте страны нет перебоев с поставками продовольствия. Также сказано, что урожай зерна в России в текущем году может составить порядка 120 млн тонн, а в 2019 году было 121,2 млн тонн.

Патрушев во время заседания у президента РФ Владимира Путина по ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности сказал, что министерство и губернаторы регионов страны обращаются в ФАС и в Генеральную прокуратуру при обнаружении признаков необоснованного завышения цен. Сообщает РИА Новости.

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Автор: Василий Пименов
#россия #зерно #минсельхоз рф

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