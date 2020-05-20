Конкурент для Су-35: США серьезно усилят F/A-18

Американская пресса признает, что ВВС США сталкиваются с объективными трудностями. В то время, как Россия активно модернизирует свои самолеты, ярким примером чего служит Су-35С, Соединенные Штаты продолжают сталкиваться с проблемами. Из-за высокой стоимости и больших эксплуатационных затрат Пентагон был вынужден отказаться от производства истребителей F-22, которые должны были стать главной силой американской авиации. С новейшим F-35 также не все гладко, по-прежнему существуют определенные нюансы, не позволяющие ему стать основным самолетом.

По этой причине, передает The National Interest, американская компания Boeing приступила к модернизации палубного истребителя F/A-18E/F Super Hornet до версии Block III. Предполагается, что испытания первых самолетов пройдут на расположенной в Мэриленде военной базе NAS Pax River и в China Lake уже через два месяца.

Модернизированный истребитель обзавелся новыми инфракрасными датчиками и системой спутниковой связи. Внесли специалисты Boeing изменения и в конструкцию планера, благодаря чему «Супершершень» должен стать менее заметным. Установленные на F/A-18 дополнительные баки призваны увеличить боевой радиус самолета, что также является несомненным плюсом. Не забыли инженеры и про кабину пилотов, в которую установили внушительный сенсорный дисплей размерностью 10 на 19 дюймов. Такое техническое решение позволило отказаться от большого количества различных ручек и кнопок, а также предоставило летчику возможность отслеживать перемещение и вести огонь по нескольким объектам одновременно.

До 2024 года ВВС США должны будут получить 78 обновленных истребителей. Общая сумма контракта составляет четыре миллиарда долларов. Американские специалисты полагают, что модернизированному «Супершершню» станет под силу бросить вызов российскому Су-35С.

Ранее журналисты США хорошо отзывались о другом американском истребителе – F-15 Eagle. Они отмечали возможность самолета преодолевать до пяти тысяч километров без дозаправки.