Силовики задержали лидера "Левого фронта" Удальцова в Москве

Сотрудники правоохранительных органов задержали лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова в Москве.

Его доставили в Пресненский ОВД города Москвы для проведения "профилактической беседы". Сообщение о задержании Сергея Удальцова подтвердили источники в правоохранительных органах. Активисту пока не предъявляют обвинений.

Известно, что Удальцов был задержан у здания Правительства РФ. Он находился в компании провокаторов, нарушавших введенный в российской столице на фоне пандемии коронавируса режим самоизоляции.