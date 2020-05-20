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14:53   20 Мая 2020
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Силовики задержали лидера "Левого фронта" Удальцова в Москве

Силовики задержали лидера "Левого фронта" Удальцова в Москве

Сотрудники правоохранительных органов задержали лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова в Москве.

Его доставили в Пресненский ОВД города Москвы для проведения "профилактической беседы". Сообщение о задержании Сергея Удальцова подтвердили источники в правоохранительных органах. Активисту пока не предъявляют обвинений. 

Известно, что Удальцов был задержан у здания Правительства РФ. Он находился в компании провокаторов, нарушавших введенный в российской столице на фоне пандемии коронавируса режим самоизоляции.

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Автор: Яна Либерман
#задержание #удальцов #левый фронт

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