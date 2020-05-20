Путин заявил о необходимости быстрого развития инфраструктуры села в России

Российское село должно обладать современной инфраструктурой, заявил российский президент Владимир Путин на совещании по вопросам сельского хозяйства.

Пандемия коронавируса и вызванный ею кризис отразились на многих сферах жизнедеятельности, от распространения коронавирусной инфекции пострадало и село в России.

Условия в сельской местности необходимо улучшать. Инфраструктура там должна развиваться высокими темпами, подчеркнул глава государства.

Помимо качественных безопасных дорог, внимание следует уделить цифровым технологиям, считает Путин.