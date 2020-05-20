Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Минсельхоз РФ сообщил об отсутствии проблем с поставками продовольствия в регионах

Минсельхоз РФ сообщил об отсутствии проблем с поставками продовольствия в регионах

 Путин обещает хороший урожай в этом году

Путин обещает хороший урожай в этом году
Как поменялись отношения России и Украины за год правления Зеленского

Как поменялись отношения России и Украины за год правления Зеленского

 Ходорковский мог заплатить "Новой газете" за дискредитацию российской медицины

Ходорковский мог заплатить "Новой газете" за дискредитацию российской медицины
Польша не справилась с российскими Т-72 и просит помощи у США

Польша не справилась с российскими Т-72 и просит помощи у США

 Ищенко: легенда об американском печатном станке рухнула

Ищенко: легенда об американском печатном станке рухнула
Минсельхоз РФ сообщил об отсутствии проблем с поставками продовольствия в регионах

Минсельхоз РФ сообщил об отсутствии проблем с поставками продовольствия в регионах

 Путин обещает хороший урожай в этом году

Путин обещает хороший урожай в этом году
Как поменялись отношения России и Украины за год правления Зеленского

Как поменялись отношения России и Украины за год правления Зеленского

 Ходорковский мог заплатить "Новой газете" за дискредитацию российской медицины

Ходорковский мог заплатить "Новой газете" за дискредитацию российской медицины
Польша не справилась с российскими Т-72 и просит помощи у США

Польша не справилась с российскими Т-72 и просит помощи у США

 Ищенко: легенда об американском печатном станке рухнула

Ищенко: легенда об американском печатном станке рухнула
14:43   20 Мая 2020
Экономика

Путин заявил о необходимости быстрого развития инфраструктуры села в России

Путин заявил о необходимости быстрого развития инфраструктуры села в России

Российское село должно обладать современной инфраструктурой, заявил российский президент Владимир Путин на совещании по вопросам сельского хозяйства.

Пандемия коронавируса и вызванный ею кризис отразились на многих сферах жизнедеятельности, от распространения коронавирусной инфекции пострадало и село в России.

Условия в сельской местности необходимо улучшать. Инфраструктура там должна развиваться высокими темпами, подчеркнул глава государства.

Помимо качественных безопасных дорог, внимание следует уделить цифровым технологиям, считает Путин.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ирина Большунова
#путин #инфраструктура #село

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...