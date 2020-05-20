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14:37   20 Мая 2020
Общество

Путин обещает хороший урожай в этом году

Путин обещает хороший урожай в этом году

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 не испортит весеннюю посевную и сбор урожая. В этом году Россия снова сможет полностью обеспечить себя традиционным для наших широт продовольствием.

Риски снижения доходов в агропромышленном комплексе из-за пандемии коронавирусной инфекции нельзя не учитывать. Так считает президент РФ Владимир Путин, который отметил важность финансовой поддержки села для закупки топлива и сырья.

"Российская газета" со ссылкой на анализ, проведенный консалтинговой компанией "Совэкон", сообщает, что в этом году посевная площадь вырастет до 80,3 млн га с 79,5 млн га в прошлом году. За счет этого при прочих равных условиях можно ожидать совокупный урожай зерновых на уровне 124 млн тонн, что на 2,8 млн тонн больше прошлогоднего значения.

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Автор: Ирина Большунова
#путин #сельское хозяйство #COVID-19

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