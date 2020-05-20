Польша не справилась с российскими Т-72 и просит помощи у США

Польские военнослужащие просят помощи у США, поскольку страна не обладает мощностями для модернизации российских танков Т-72. Портал Kresy.pl пишет, как генерал Вальдемар Скшипчак высказался об уровне военного производства в Польше:

«У нас нет модернизации. То, что называют у нас модернизацией, это, пользуясь выражением генерала Бука (Tadeusz Buk - прим. ред.), "припудривание г***"».

По состоянию на 2017 год, танковый парк Польши располагает 505 российскими машинами Т-72 и Т-72М1. Скшипчак высоко оценивает эти танки, отмечая их потенциал и характеристики. Но самостоятельно улучшать боевые машины Польша не может, считает генерал. По его словам, разговоры о модернизации польских танков в стране идут уже 30 лет, но ситуация все равно не меняется.

Чтобы изменить ситуацию, военнослужащий предложил обратиться за помощью к США. Если Польша хочет повысить уровень своих машин, им необходимо наладить собственное производство по схемам американских военных. По оценке генерала, стране нужно 450–550 новых танков.

«Можно также договориться со стратегическим партнером, который производит такие танки, допустим, "Абрамсы", открыть в Польше производство по их сборке», — объяснил Скшипчак.

Полковник запаса, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский поставил под сомнение желание Штатов делиться своими «Абрамсами». Дело в том, что США уже давно не производят новых танков, пользуясь лишь уже имеющимся парком.

«Штаты на своих предприятиях модернизируют имеющиеся "Абрамсы". Эти планы по модернизации у них расписаны там на 50 лет вперед. Единственное, они могут, конечно, отдать Польше те танки, которые стоят на хранении, но они довольно устаревшие. А что касается создания Польшей нового танка с нуля – это вообще фантастика. Страна не обладает такими возможностями», — отметил специалист.

По словам Мураховского, Россия уже задала новую планку в танковом производстве, создав Т-14 «Армата», машину следующего поколения. Сейчас Германия совместно с Францией также создают боевой танк нового поколения MGCS (Main Ground Combat System, с англ. — основная наземная боевая система — прим. ред.).

На фоне этого Польша сильно отстает. Военный эксперт напомнил, что даже обычные бронетранспортеры она закупает у других стран.

«Польша еще закупала танки "Леопард-2" из Германии, но тоже, сами понимаете, не лучшего качества. Так что нынешняя укомплектованность танками в порядке, а вот если смотреть на перспективу, то как-то тухло у них выглядит ситуация», — посмеялся Мураховский.

Ранее Польша планировала провести комплексную модернизацию имеющихся российских танков Т-72. Позже программу сильно сократили из-за недостатка финансовых средств. Польские эксперты заявляли, что Варшаве жизненно необходим западный партнер, который даст стране новые технологии и поможет улучшать конструкции боевых машин.