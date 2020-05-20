Военкор Блохин: свобода слова на YouTube действует только для "угодных"

Военный корреспондент "Русской весны" Олег Блохин прокомментировал необоснованную блокировку YouTube трех российских каналов: News Front, Anna News и "Крым-24". Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Как отметил Блохин, свобода слова и демократия действуют на YouTube только для угодных сервису персон. В отношении остальных действует жесткая цензура со стороны модераторов. Подобные действия являются лицемерными и абсолютно неправильными, передает комментарий военкора Nation News.

Корпорация Google, которая владеет YouTube, не раз демонстрировала политику двойных стандартов по отношению к русскоязычным СМИ. Например, в апреле текущего года видеохостинг заблокировал канал Федерального агентства новостей (ФАН), на котором публиковались уникальные репортажи и документальные фильмы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя блокировку ФАН, назвал действия Google недопустимыми.