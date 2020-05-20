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14:24   20 Мая 2020
Политика

Рожин назвал блокировку News Front, ANNA-News и "Крым-24" зачисткой информационного поля

Рожин назвал блокировку News Front, ANNA-News и "Крым-24" зачисткой информационного поля

Видеохостинг YouTube заблокировал каналы "Крым-24", News Front и ANNA-News. Эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин отреагировал на ситуацию в своем Telegram-канале.

Он отметил, что не увидел в этом ничего нового. Действия видеохостинга являются "зачисткой информационного поля". Вероятно, что это часть кампании, которая инициирована структурами миллиардера Джорджа Сороса в Facebook.

Стоит отметить, что подобные случаи безосновательной блокировки российских аккаунтов СМИ компанией Google наблюдались и ранее. 17 апреля корпорация заблокировала аккаунт Федерального агентства новостей на YouTube. Десятки тысяч репортажей буквально уничтожили. Блокировку пытались объяснить неким "нарушением правил", но конкретные причины не разгласили. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что это недопустимо

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Автор: Илья Романович
#youtube #anna-news

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