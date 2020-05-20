Телерадиокомпания "Крым" планирует подать на YouTube в суд из-за блокировки канала

Телерадиокомпания "Крым" планирует подать на американский видеохостинг YouTube в суд за блокировку своего канала. Соответствующее заявление сделали представители российской организации.

Телеканал "Крым-24", который является одним из крупнейших на территории полуострова, рассказал, что его аккаунт на западном интернет-ресурсе был удален. Причиной блокировки якобы стало "нарушение условий".

Некоторое время назад глава Фонда защиты национальных ценностей и журналист Александр Малькевич заявил о большом количество нарушений со стороны западной площадки YouTube. По словам представителя СМИ, американские компании Google и YouTube осуществляют совместную кампанию, которая нацелена на "затыкание ртов". Об этом сообщает Nation News.