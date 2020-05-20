Создатель ресурса о пандемии коронавируса Ребекка Джонс из американского штата Флорида отказалась редактировать статистику по заболевшим и скончавшимся, в результате чего была вынуждена уволиться, пишет издание USA Really.

Джонс сказала, что потратила почти тысячу часов на то, чтобы создать информационный портал. Она продолжала работать над ним несмотря на то, что дом ее матери разрушил торнадо, сообщает Федеральное агентство новостей.

Но в какой-то момент представители министерства здравоохранения Флориды потребовали ее внести изменения в информацию по заболевшим и погибшим от коронавирусной инфекции таким образом, чтобы цифры не превышали показатели, допустимые для открытия штата.

После произошедшего Джонс опубликовала на портале объявление, которое предупреждает пользователей ресурса о возможной недостоверности эпидемиологических данных, потому что они подвергаются манипуляциям со стороны правительства Соединенных Штатов.