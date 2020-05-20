Ищенко: легенда об американском печатном станке рухнула

Эпидемия коронавируса рано или поздно закончится, а системный кризис, который Соединенные Штаты спровоцировали еще 20 лет назад, не закончится. Такое мнение в интервью изданию «Украина.ру» высказал обозреватель МИА «Россия сегодня», политолог Ростислав Ищенко.

По его словам, пандемия коронавируса не является причиной мирового кризиса. Возможно, она послужила катализатором, немного активировав происходящие процессы, но сам системный кризис начался еще в 2000-м году, когда американская экономика перестала развиваться.

«Уже тогда американские экономисты говорили, что США стоят на пороге Великой депрессии. Единственный механизм, который они могли использовать, это количественные смягчения, то есть попытки накачать и так перекачанную деньгами экономику новыми деньгами, — напомнил Ищенко. — Не решая глубинные проблемы, пытались тушить пожар бензином».

По его словам, кризис начался давным-давно, потом в ноябре 2019 года в Китае прозвенели первые звоночки эпидемии коронавируса, но на них не обратили внимания, а в феврале 2020-го началась пандемия. При всем при этом, разговоры о вступлении глобальной экономики в кризис начались еще в 2019 году, отметил политолог, но тогда говорилось, что начался очередной кризис, который приведет к небольшим потерям, а затем произойдет восстановление и будет небольшой рост.

«Манипулирование цифрами статистики, на которые последние десятилетия горазд Запад, не обозначает рост, — подчеркнул Ищенко. — Потому что, если вы включаете в ВВП биржевые продажи акций, то вы накачиваете ВВП воздухом, это виртуальные деньги. В реальности под них не подложены конкретные материальные ценности».

По словам эксперта, любой миссионер может печатать столько денег, сколько ему нужно, но когда эти деньги не обеспечены реальными товарами, они превращаются в труху. И теперь весь мир наблюдает, как рушится легенда о Соединенных Штатах, которые могут позволить себе печатать сколько угодно денег.