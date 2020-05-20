Партия Порошенко пыталась оправдаться за материалы по диалогу с Байденом

Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" назвала аудиозаписи возможного диалога бывшего лидера страны с бывшим вице-президентом Соединенных Штатов Джо Байденом "российской провокацией".

"Европейская солидарность" сочла отрывок записи сфабрикованным для того, чтобы скомпрометировать Украину. Представители партии заявляют, что обнародованные материалы — это якобы "провокация со стороны России", целью которой является подрыв "двухпартийной поддержки" Киева Вашингтоном.

Ранее депутат Рады Андрей Деркач опубликовал аудиозапись диалога, в котором Порошенко будто хвастался перед Байденом тем, что он поднял коммунальные тарифы выше, чем этого требовал Международный валютный фонд (МВФ), сообщает Федеральное агентство новостей.