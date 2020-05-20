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14:06   20 Мая 2020
Армия

Баранец подчеркнул, что террористическое ПНС продолжает провокации в Ливии

Баранец подчеркнул, что террористическое ПНС продолжает провокации в Ливии

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар продемонстрировал всему миру, что не желает войны и заботится о безопасности мирного населения, заявил военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец.

Ливийская национальная армия в ответ на голословные обвинения со стороны боевиков так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии в "истреблении мирного населения" объявила о создании свободной от прямых столкновений зоны в Триполи. ЛНА передислоцировала силы на всех направлениях в ливийской столице. Военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец заявил, что это правильный и мудрый поступок. 

Предложение Хафтара о перемирии с наступлением священного для всех мусульман месяца Рамадана боевики террористического ПНС Ливии не поддержали. 

"Не прошло и пяти часов после объявления режима прекращения боевых действий, как со стороны военных формирований Файеза Сарраджа был открыт огонь", - напомнил Баранец в беседе с журналистами Федерального агентства новостей

Хафтар своим решением о создании зоны без прямых столкновений выбил "козыри" из рук противников, столь мудрый поступок множит сторонников Хафтара среди населения Триполи.

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Автор: Юлия Яковлева
#ливия #хафтар #баранец #пнс ливии

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