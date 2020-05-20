Зеленский заявил, что пытался обсудить вопрос Крыма с РФ

Вопрос Крыма пытались поднимать на переговорах с Россией. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по случаю годовщины своей инаугурации.

По словам Зеленского, он пытался обсудить с российским лидером вопрос о Крыме, однако Россия дала понять, что этот вопрос не подлежит обсуждению.

Крым вернулся в состав РФ в 2014 году после проведения референдума по вопросу воссоединения с Россией. В нем участие приняли более 80 процентов крымчан с правом голоса. За воссоединение проголосовали 96,7 процентов избирателей.