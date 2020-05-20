Фрегат РФ в Индийском океане: Россия не заметит возмущения Запада

Фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович» в сопровождении спасательного буксирного судна «Профессор Николай Муру» проходит Суэцкий канал и держит курс в сторону Индийского океана. Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения флота капитан 2 ранга Алексей Рулев. По его словам, поход проводится с целью демонстрации российского флага.

О задачах моряков ВМФ РФ в эфире радио Sputnik рассказал военный эксперт Виктор Литовкин. В первую очередь, специалист обратил внимание на то, что наличие у России мощного и современного военного флота вовсе не означает стремления Москвы кого-то запугивать или кому-то противостоять.

«Мы ходим в океан, чтобы наши моряки умели там ориентироваться, получили опыт работы в океане», – объяснил эксперт, добавив, что там наблюдается особая погода и шторма, в условиях которых нужно уметь действовать.

При этом основной задачей боевых кораблей, по словам Литовкина, является охрана путей, которыми пользуются российские торговые суда. С учетом того, что в регионе орудуют пираты, присутствие ВМФ РФ делает прохождение по маршруту более спокойным. Кроме того, обращает на себя внимание противостояние Ирана и США в Персидском заливе. Контроль над ситуацией также является одной из целей пребывания российского флота в Индийском океане.

Что касается Запада, то ему, считает специалист, не стоит беспокоиться по поводу присутствия боевых кораблей РФ в регионе. Россия не намерена приставать там к кому-либо или устраивать провокации. При этом действовать в нейтральных водах ВМФ РФ имеет полное право.

«И нам плевать, что будут думать американцы по этому поводу. Если будут проявлять агрессию, мы сумеем их укротить – на борту достаточно вооружений», – подчеркнул Литовкин.

Ранее сообщалось, что усиление ждет Балтийский флот. В скором времени в его распоряжение поступят шесть новых МРК проекта 22800 «Каракурт», вооруженные крылатыми ракетами «Калибр».