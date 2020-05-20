Россиянам предсказали вторую волну коронавируса осенью или зимой

Россиян предупредили, что стоит ожидать второй волны коронавируса. Небольшой скачок новых случаев с COVID-19 произойдет, вероятнее всего, осенью или зимой, считает академик РАН Виталий Зверев.

Коронавирус уже не исчезнет из человеческой жизни, людям нужно привыкать к новой реальности, заявил вирусолог в беседе с корреспондентом "Комсомольской правды". Любые респираторные заболевания обостряются в холодное время года, потому и вторую волну коронавируса стоит ожидать в этот период, уточнил Зверев.

Режим самоизоляции из-за COVID-19 в РФ пора постепенно ослаблять, продолжил академик. По его словам, резко снимать сразу все ограничения не нужно, однако людям необходимо выходить на улицу и дышать свежим воздухом, чтобы не обострялись хронические заболевания. Следить за течением нового типа пневмонии в РФ можно на специальном портале стопкоронавирус.рф.