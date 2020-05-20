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Немецкий политолог рассказал о распространении русофобии в Европе
13:44   20 Мая 2020
Общество

Россиянам предсказали вторую волну коронавируса осенью или зимой

Россиянам предсказали вторую волну коронавируса осенью или зимой

Россиян предупредили, что стоит ожидать второй волны коронавируса. Небольшой скачок новых случаев с COVID-19 произойдет, вероятнее всего, осенью или зимой, считает академик РАН Виталий Зверев.

Коронавирус уже не исчезнет из человеческой жизни, людям нужно привыкать к новой реальности, заявил вирусолог в беседе с корреспондентом "Комсомольской правды". Любые респираторные заболевания обостряются в холодное время года, потому и вторую волну коронавируса стоит ожидать в этот период, уточнил Зверев.

Режим самоизоляции из-за COVID-19 в РФ пора постепенно ослаблять, продолжил академик. По его словам, резко снимать сразу все ограничения не нужно, однако людям необходимо выходить на улицу и дышать свежим воздухом, чтобы не обострялись хронические заболевания. Следить за течением нового типа пневмонии в РФ можно на специальном портале стопкоронавирус.рф.

 

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Автор: Кристина Мокроусова
#россия #прогнозы #коронавирус

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