ФАН и Медиагруппа "Патриот" в онлайн-формате обсудят фейки и теории о коронавирусе

Редакция Федерального агентства новостей и Медиагруппа "Патриот" проведут онлайн-обсуждение фейков и теорий о коронавирусе 20 мая в 14:00.

Сообщения о неких теориях заговора на фоне пандемии коронавируса можно не только прочитать в СМИ, но и услышать от западных политиков. Кроме того, Запад нередко упрекает Россию в распространении недостоверной информации о COVID-19, не подкрепляя это никакими доказательствами. Сообщения о якобы искусственном создании COVID-19 в китайских лабораториях, о намерении программиста Билла Гейтса поработить человечество с помощью вакцины от коронавируса и другие невероятные теории заполонили СМИ по всему миру.

Редакция ФАН приглашает всех желающих журналистов, независимо от их политических взглядов, обсудить актуальные вопросы о коронавирусе. Присоединиться к обсуждению можно в сети "ВКонтакте". Все вопросы можно направлять на электронный ящик presscenter@mediapatriot.ru.