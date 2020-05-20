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Фрегат РФ в Индийском океане: Россия не заметит возмущения Запада

Фрегат РФ в Индийском океане: Россия не заметит возмущения Запада

 Новый порт в Индиге станет полноценным выходом на Севморпуть

Новый порт в Индиге станет полноценным выходом на Севморпуть
Партия Порошенко пыталась оправдаться за материалы по диалогу с Байденом

Партия Порошенко пыталась оправдаться за материалы по диалогу с Байденом

 Зеленский заявил, что пытался обсудить вопрос Крыма с РФ

Зеленский заявил, что пытался обсудить вопрос Крыма с РФ
Фрегат РФ в Индийском океане: Россия не заметит возмущения Запада

Фрегат РФ в Индийском океане: Россия не заметит возмущения Запада

 Немецкий политолог рассказал о распространении русофобии в Европе

Немецкий политолог рассказал о распространении русофобии в Европе
13:31   20 Мая 2020
Общество

ФАН и Медиагруппа "Патриот" в онлайн-формате обсудят фейки и теории о коронавирусе

ФАН и Медиагруппа "Патриот" в онлайн-формате обсудят фейки и теории о коронавирусе

Редакция Федерального агентства новостей и Медиагруппа "Патриот" проведут онлайн-обсуждение фейков и теорий о коронавирусе 20 мая в 14:00.

Сообщения о неких теориях заговора на фоне пандемии коронавируса можно не только прочитать в СМИ, но и услышать от западных политиков. Кроме того, Запад нередко упрекает Россию в распространении недостоверной информации о COVID-19, не подкрепляя это никакими доказательствами. Сообщения о якобы искусственном создании COVID-19 в китайских лабораториях, о намерении программиста Билла Гейтса поработить человечество с помощью вакцины от коронавируса и другие невероятные теории заполонили СМИ по всему миру.

Редакция ФАН приглашает всех желающих журналистов, независимо от их политических взглядов, обсудить актуальные вопросы о коронавирусе. Присоединиться к обсуждению можно в сети "ВКонтакте". Все вопросы можно направлять на электронный ящик presscenter@mediapatriot.ru.

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Автор: Борис Нестеров
#онлайн #коронавирус

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