Брат главы Таганского округа Москвы Моргунов скончался на 53-м году жизни

Глава Таганского округа Москвы Илья Свиридов уведомил на своей странице в Facebook о смерти брата Максима Моргунова. Несколько дней назад врачи выявили у сотрудника музея-заповедника Коломенское COVID-19.

Врачи выявили у сотрудника музея-заповедника Коломенское COVID-19. Однако Максим Моргунов решил бороться с коронавирусом дома, отказавшись от госпитализации. Свиридов сообщил, что его брат вышел на больничный 10 мая.

Работник музея изолировался и в какой-то момент перестал выходить на связь. Глава Таганского округа Москвы призвал граждан со всей ответственностью относиться к своему здоровью. Он также отметил, что у брата Максима остались жена, дочь и пожилая мать — диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова.

Дата похорон и прощания с умершим будет объявлена позже.