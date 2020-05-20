«Европейская солидарность» нашла российский след в разговоре Порошенко и Байдена

Внефракционный депутат Рады Андрей Деркач 19 мая представил аудиофайл, на котором, по его заверениям, бывший украинский лидер Петр Порошенко обсуждает с экс-главой Госдепа США Джоном Керри внутреннюю политику Киева. Из записи следует, что уже бывшего вице-президента Джо Байдена тогда беспокоила «проблема с заменой генерального прокурора Виктора Шокина».

По мнению партии Порошенко «Европейская солидарность», записи сфабриковали, чтобы дискредитировать Украину и вовлечь ее в американскую избирательную кампанию. Причем сфабриковал не абы кто, а именно Россия.

«По сути, это российская провокация, которая не имеет ничего общего с действительностью. Ее цель — подорвать двухпартийную поддержку Украины США, за пять лет выстроенную президентом Петром Порошенко, вернуть наше государство в зону российского влияния и ослабить международную проукраинскую коалицию», — ответили в партии на запрос «Политики сегодня».

В «Солидарности» уверены, что Андрея Деркача не случайно выбрали ключевым спикером в этом деле. Депутат, как подчеркнули в партии, представляет «пятую колонну». В частности, пресс-конференция нардепа продвигает интересы украинского олигарха Игоря Коломойского, считают однопартийцы Порошенко.

«Очевидно, "Приватбанк" — это вознаграждение за участие в этой русской провокации. <…> Именно поэтому его [Деркача] пресс-конференция пестрит тезисами российской пропаганды о якобы внешнем управлении Украины», — заключили в «Европейской солидарности».

Действующий президент Украины Владимир Зеленский уже отреагировал на «пленки Порошенко и Байдена». Он призвал следственные органы расследовать историю. Как сообщало издание «Украинская правда», в отношении экс-главы возбудили уголовное дело о госизмене и злоупотреблении властью после публикации.