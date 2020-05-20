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Немецкий политолог рассказал о распространении русофобии в Европе
13:21   20 Мая 2020
Общество

Руководитель News Front заявил о страхе Запада перед правдой и неугодным контентом

Руководитель News Front заявил о страхе Запада перед правдой и неугодным контентом

Видеохостинг YouTube 20 мая без объяснения причин ограничил доступ к аккаунту News Front, на котором к сегодняшнему дню было почти полмиллиона подписчиков, а также к ряду других российских информационных каналов.

Ситуацию с блокировкой YouTube-канала News Front прокомментировал главный редактор агентства Константин Кнырик. По его словам, ограничение доступа связано с маниакальным страхом видеохостинга перед достоверной информацией и альтернативной точкой зрения. Он считает, что у YouTube нет других способов противостоять правде.  

Платформы Facebook, YouTube и Google не дают возможности работать официальным российским СМИ, при этом создают удобные условия для антигосударственной пропаганды. Кнырик считает, что РКН необходимо оценить эту ситуацию в условиях инфовойны и поднять вопрос о целесообразности работы западных площадок в РФ.

YouTube, создаваемый для свободного выражения мнений, стал западным инструментом в инфовойне против РФ, заявлял журналист Александр Малькевич. Американская компания Google 17 апреля без предоставления объяснений удалила аккаунт ФАН и связанный с ним YouTube-канал. Огромное количество репортажей издания были уничтожены.

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Автор: Руслан Неглинный
#запад

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