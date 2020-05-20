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 Новый порт в Индиге станет полноценным выходом на Севморпуть

Новый порт в Индиге станет полноценным выходом на Севморпуть
Партия Порошенко пыталась оправдаться за материалы по диалогу с Байденом

Партия Порошенко пыталась оправдаться за материалы по диалогу с Байденом

 Зеленский заявил, что пытался обсудить вопрос Крыма с РФ

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13:13   20 Мая 2020
Политика

Зеленский пообещал подумать, будет ли он баллотироваться на второй президентский срок

Зеленский пообещал подумать, будет ли он баллотироваться на второй президентский срок

Одного президентского срока для выполнения всех обещаний не хватит, заявил глава Украины Владимир Зеленский, пообещав подумать о втором сроке, если будет поддержка со стороны граждан страны.

Президент Украины напомнил, что давал обещание занять пост главы страны на один срок, но работа оказалась сложная и за нее никто не говорит "спасибо". Поэтому Зеленский пообещал подумать об участии в президентской гонке, чтобы пойти на второй срок, пишет РИА Новости.

Сегодня, 20 мая, Зеленский проводит пресс-конференцию, в ходе которой он подведет итоги своего первого года правления. Глава Украины уже успел прокомментировать аудиозапись переговоров Порошенко и Байдена, заявив, что это можно расценивать как государственную измену. Он добавил, что в этом должны разбираться правоохранительные органы.

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Автор: Кристина Мокроусова
#украина #пресс-конференция #зеленский

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