Зеленский пообещал подумать, будет ли он баллотироваться на второй президентский срок

Одного президентского срока для выполнения всех обещаний не хватит, заявил глава Украины Владимир Зеленский, пообещав подумать о втором сроке, если будет поддержка со стороны граждан страны.

Президент Украины напомнил, что давал обещание занять пост главы страны на один срок, но работа оказалась сложная и за нее никто не говорит "спасибо". Поэтому Зеленский пообещал подумать об участии в президентской гонке, чтобы пойти на второй срок, пишет РИА Новости.

Сегодня, 20 мая, Зеленский проводит пресс-конференцию, в ходе которой он подведет итоги своего первого года правления. Глава Украины уже успел прокомментировать аудиозапись переговоров Порошенко и Байдена, заявив, что это можно расценивать как государственную измену. Он добавил, что в этом должны разбираться правоохранительные органы.