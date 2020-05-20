Вузы России изменят правила оплаты обучения на фоне пандемии

Российские высшие учебные заведения разрешат студентам ежемесячно оплачивать свое обучение в условиях кризисной ситуации на фоне пандемии, заявил замминистра науки и высшего образования страны Андрей Омельчук на одном из федеральных каналов.

Многие учащиеся вузов РФ столкнулись с финансовыми проблемами из-за распространения коронавирусной инфекции на территории страны. Университеты должны пойти навстречу учащимся и предоставить им рассрочки по платежам, считают в министерстве науки и высшего образования.

Часть вузов уже перешла с посеместровой на ежемесячную оплату обучения, что уменьшит финансовую нагрузку на российских студентов и поможет им справиться с материальными трудностями, рассказал Омельчук.

Перенос учебного года на начало октября из-за пандемии пока не планируется. Минобрнауки рекомендует вузам сохранить цены на обучение на уровне показателей 2019 года, сообщили в ведомстве.