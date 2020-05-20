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13:04   20 Мая 2020
Экономика

Вузы России изменят правила оплаты обучения на фоне пандемии

Вузы России изменят правила оплаты обучения на фоне пандемии

Российские высшие учебные заведения разрешат студентам ежемесячно оплачивать свое обучение в условиях кризисной ситуации на фоне пандемии, заявил замминистра науки и высшего образования страны Андрей Омельчук на одном из федеральных каналов.

Многие учащиеся вузов РФ столкнулись с финансовыми проблемами из-за распространения коронавирусной инфекции на территории страны. Университеты должны пойти навстречу учащимся и предоставить им рассрочки по платежам, считают в министерстве науки и высшего образования.

Часть вузов уже перешла с посеместровой на ежемесячную оплату обучения, что уменьшит финансовую нагрузку на российских студентов и поможет им справиться с материальными трудностями, рассказал Омельчук.

Перенос учебного года на начало октября из-за пандемии пока не планируется. Минобрнауки рекомендует вузам сохранить цены на обучение на уровне показателей 2019 года, сообщили в ведомстве.

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Автор: Василий Пименов
#кризис #обучение #вузы рф

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