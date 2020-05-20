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Фрегат РФ в Индийском океане: Россия не заметит возмущения Запада

Фрегат РФ в Индийском океане: Россия не заметит возмущения Запада

 Новый порт в Индиге станет полноценным выходом на Севморпуть

Новый порт в Индиге станет полноценным выходом на Севморпуть
Партия Порошенко пыталась оправдаться за материалы по диалогу с Байденом

Партия Порошенко пыталась оправдаться за материалы по диалогу с Байденом

 Зеленский заявил, что пытался обсудить вопрос Крыма с РФ

Зеленский заявил, что пытался обсудить вопрос Крыма с РФ
Фрегат РФ в Индийском океане: Россия не заметит возмущения Запада

Фрегат РФ в Индийском океане: Россия не заметит возмущения Запада

 Немецкий политолог рассказал о распространении русофобии в Европе

Немецкий политолог рассказал о распространении русофобии в Европе
13:03   20 Мая 2020
Политика

Совфед одобрил закон о дистанционном голосовании при введении режима повышенной готовности

Совфед одобрил закон о дистанционном голосовании при введении режима повышенной готовности

Закон, который позволит проводить дистанционное голосование и откладывать губернаторские выборы в случае введения режима повешенной готовности или ЧС, был одобрен Советом Федерации.

Ранее Совфед сообщил, что принял за основу постановление, содержащее предложения Правительству РФ по организации работы в условиях эпидемий и ЧС. 

"Правительственный час" при участии вице-премьера России Татьяны Голиковой состоялся 20 мая. Он был посвящен мерам, направленным на борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости

От сенаторов правительству страны было направлено предложение по разработке программы восстановления уровня доходов граждан в период пандемии коронавируса.

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Автор: Борис Нестеров
#россия #совфед #голосование

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