Совфед одобрил закон о дистанционном голосовании при введении режима повышенной готовности

Закон, который позволит проводить дистанционное голосование и откладывать губернаторские выборы в случае введения режима повешенной готовности или ЧС, был одобрен Советом Федерации.

Ранее Совфед сообщил, что принял за основу постановление, содержащее предложения Правительству РФ по организации работы в условиях эпидемий и ЧС.

"Правительственный час" при участии вице-премьера России Татьяны Голиковой состоялся 20 мая. Он был посвящен мерам, направленным на борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости.

От сенаторов правительству страны было направлено предложение по разработке программы восстановления уровня доходов граждан в период пандемии коронавируса.