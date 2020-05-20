Как поменялись отношения России и Украины за год правления Зеленского

Сегодня ровно год с того момента, как Украину возглавил Владимир Зеленский — бывший шоумен, близкий к олигарху Игорю Коломойскому.

За это время военный конфликт в Донбассе не прекратился, как обещал нынешний глава Украины в предвыборных речах. Провалилась и борьба с коррупцией: за взяточничество не осудили ни одного представителя украинской элиты. А кризис проявился не только в экономике, но и в команде Зеленского — часть ее ушла в оппозицию действующему президенту.

Но есть и хорошие новости для Украины: земельная реформа, новый избирательный кодекс и лавирование правящего центра между интересами националистического Запада и русскоязычного Востока страны были неплохо приняты народом.

А вот оттепели в российско-украинских отношениях, на которую надеялась часть украинского электората прошлой весной, так и не наступило. И в этих условиях для российской политики в отношении Украины важны пять факторов, перечисленных Центром политической конъюнктуры в новом докладе.

Российский Крым

Статус полуострова еще долго будет определять отношения Москвы и Киева. И хоть озвучиваемая Зеленским позиция по Крыму менее агрессивная, чем у экс-президента Петра Порошенко, но принципиальных изменений не произошло.

Запад с подачи Украины так и будет периодически давить на Россию по этому вопросу. «Утрясти» российско-украинские отношения до состояния стабильных вряд ли получится, а о нормализации не идет и речи, отмечают политологи ЦПК.

Антироссийский консенсус

Позиция «против России» не является особенностью украинских националистов. Ее придерживается широкий круг элит, и даже центристски настроенные граждане — те, кто поддерживает Зеленского.

«Показательно, что давая обещания «вернуть мир в Донбасс», Зеленский не подчеркивает при этом необходимость нормализации российско-украинских отношений, поскольку большинство граждан не предъявляет на это политического запроса», — подчеркивается в докладе.

Отказ от советского наследия

Россия в отношениях с Украиной защищает советское наследие, а вот Киев, напротив, отрицает его, аккуратно разыгрывая карту жертвы «советской оккупации». Союз, который может предложить Москва, киевской элите уже не интересен: они ассоциируют себя с Европейским Союзом.

ЦПК характеризует Зеленского как политика «пост-пост-советского поколения». Поэтому постсоветская политика, характерная для многих бывших союзных республик, Киевом решительно отвергается.

Военное союзничество с НАТО

Судя по соглашению Украины с Евросоюзом, там ее никто не ждет, и подпускать Киев близко к европейской политике опасаются.

Вступление в НАТО тоже маловероятно, и все же Украина требует гарантий безопасности от Запада. Поэтому военное союзничество Североатлантического блока с Киевом будет усиливаться. А это долгосрочная угроза для России.

Нарушение Минских соглашений по Донбассу

Россия будет и дальше поддерживать непризнанные ДНР и ЛНР, укрепляя их автономность. Сейчас республики Донбасса живут в продолжительном режиме ЧС из-за постоянной войны.

«Однако в среднесрочной перспективе, учитывая отказ Киева от мирного урегулирования на основе Минских соглашений, трансформация республик из состояния тотальной обороны в состояние более или менее мирной жизни является вопросом их выживания. Это, безусловно, будет вызывать резкое отторжение в Киеве, представители которого стремятся любыми способами добиться победы над Донецком и Луганском», — прогнозируют эксперты ЦПК.

Учитывая все факторы, жесткая позиция РФ по отношению к Украине и президенту Зеленскому вряд ли изменится в ближайшее время, констатируют политологи.