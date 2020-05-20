YouTube фильтрует контент, следуя антиутопии Оруэлла

Агентство News Front сообщает, что администраторы YouTube заблокировали их канал с полумиллионом подписчиков. На нем были опубликованы тысячи видеороликов о преступлениях киевских боевиков на Донбассе и вооруженном конфликте в Сирии.

«Этими и другими видео мы показывали те реалии, которые так настойчиво пытались утаить от общественности западные элиты. Лишившись других возможностей, они прибегли к отчаянным крайностям», — пишет News Front.

Видеоматериалы агентства суммарно имели около полумиллиарда просмотров. Администрация YouTube не объяснила причин блокировки канала, публикующего расследования о западных новостных вбросах, а также военные хроники с Донбасса и Сирии.

«Этот аккаунт заблокирован за нарушение условий пользования YouTube», — гласит предупреждающая надпись на канале News Front.

Основатель и руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик рассказал «Политике Сегодня», что блокировка канала произошла без каких-либо предупреждений и страйков со стороны YouTube. Этому предшествовали события, связанные с аккаунтами агентства в других соцсетях.

«До этого Facebook без объяснения причин удалил наши иностранные аккаунты. Сделано это было по жалобам каких-то сторонников миллиардера Джорджа Сороса, про которого мы уже писали. Они публично взяли на себя ответственность, а это значит, что Facebook открыто подчиняется определенным политическим активистам, которым может что-то не понравится», — посетовал Кнырик.

По словам основателя News Front, западный видеохостинг уже не раз блокировал некоторые видео агентства и скручивал просмотры. После этой ситуации в России целесообразно поднимать вопрос о запрете деятельности данных интернет-ресурсов, заявил Кнырик.

Также были заблокировала каналы изданий «Крым 24» и ANNA News, которые открыто рассказывают о события в Крыму и на Донбассе. Такая избирательность западных администраторов YouTube говорит о жестком отборе выгодной информации, считает заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов. Эксперт увидел в этом знакомый сюжет одной из известнейших антиутопий.

«Это же реализованная на практике антиутопия Джорджа Оруэлла ("1984" — прим. ред.). Владельцы нужных "кнопок", в данном случае YouTube, фильтруют информацию, которая поступает пользователям. Создается искаженная картина реальности, в которой нет места событиям, не укладывающимся в идеологические рамки Запада», — подчеркнул Шаповалов.

Политолог обратил внимание, что выходом в этой ситуации может стать закон о суверенном интернете. Новая коронавирусная реальность заставляет большинство людей практически жить в интернете, совершая в сети покупки, обучаясь и работая. И опасность для общества как раз представляют структуры, которые в любой момент могут блокировать неугодные каналы и закрывать сайты.

«Получается так: мы не можем говорить правду, и в то же время мы должны слушать ложь, которую подают из прозападных источников и соцсетей. Создание суверенного интернета и защита информационного пространства России является решением такой проблемы», — заключил Шаповалов.

Депутат Госдумы Евгений Федоров напомнил, что таким же образом было удалено обращение президента России Владимира Путина по поводу ситуации с коронавирусом. Политик также сослался на собственный опыт:

«Меня лично блокировали. Проводится полномасштабная мощная политическая цензура. Тут надо просто убирать американский YouTube, потому что он нас убьет», — предупредил Федоров.

Закон о «суверенном интернете» вступил в силу 1 ноября 2019 года. «Политика Сегодня» уже писала о риске использования американских социальных сетей. Член Совета Федерации Андрей Климов призывал активнее работать над усовершенствованием Рунета.