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Фрегат РФ в Индийском океане: Россия не заметит возмущения Запада

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 Новый порт в Индиге станет полноценным выходом на Севморпуть

Новый порт в Индиге станет полноценным выходом на Севморпуть
Партия Порошенко пыталась оправдаться за материалы по диалогу с Байденом

Партия Порошенко пыталась оправдаться за материалы по диалогу с Байденом

 Зеленский заявил, что пытался обсудить вопрос Крыма с РФ

Зеленский заявил, что пытался обсудить вопрос Крыма с РФ
Фрегат РФ в Индийском океане: Россия не заметит возмущения Запада

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 Немецкий политолог рассказал о распространении русофобии в Европе

Немецкий политолог рассказал о распространении русофобии в Европе
12:43   20 Мая 2020
Общество

Собянин рассказал об уменьшении числа пациентов с COVID-19 в Москве

Собянин рассказал об уменьшении числа пациентов с COVID-19 в Москве

Число пациентов с выявленным коронавирусом в Москве снизилось до уровня месячной давности, об этом заявил столичный градоначальник Сергей Собянин.

Как отметил Собянин, в сутки в больницы Москвы поступает около одной тысячи человек, которые находятся в тяжелом состоянии и у которых выявлен коронавирус.

Ранее оперштаб сообщил, что за минувшие 24 часа в России выявили 8,7 тысячи случаев коронавируса, 2699 из них — в Москве. Всего с начала пандемии в РФ выявили более 308,7 тысячи заболевших, 2972 человека скончались, выздоровели и выписались из больниц более 85,3 тысячи россиян.

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Автор: Яна Либерман
#москва #собянин #коронавирус

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