Собянин рассказал об уменьшении числа пациентов с COVID-19 в Москве

Число пациентов с выявленным коронавирусом в Москве снизилось до уровня месячной давности, об этом заявил столичный градоначальник Сергей Собянин.

Как отметил Собянин, в сутки в больницы Москвы поступает около одной тысячи человек, которые находятся в тяжелом состоянии и у которых выявлен коронавирус.

Ранее оперштаб сообщил, что за минувшие 24 часа в России выявили 8,7 тысячи случаев коронавируса, 2699 из них — в Москве. Всего с начала пандемии в РФ выявили более 308,7 тысячи заболевших, 2972 человека скончались, выздоровели и выписались из больниц более 85,3 тысячи россиян.